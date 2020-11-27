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Aktüel Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:52:54 -
Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerlerine girmesi, masanın üzerinde bulunan elektronik eşyaları ve paraları alması yer alıyor.

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