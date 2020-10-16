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Aktüel Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
Aktüel

Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon 853 polisin katılımıyla yapıldı. Özel Harekat polislerinin uzun uğraşlar sonucu kapısını açabildiği bir evde zanlıların operasyonlara karşı özel kapı sürgüsü hazırladığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:41:00 -
Gaziantep'te helikopter ve drone destekli uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Gaziantep'te 853 polisin katıldığı "Bağmen" olarak bilinen seyyar satıcılara yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 29 ev 505 araçla 3.240'ın üzerinde kişi arandı. 2 kilogram 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 bonsai, 3 bin 447 narkotik hapı, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 22 bin lira ele geçirildi. (Emniyet Genel Müdürlüğü - Anadolu Ajansı)

Gaziantep'te 853 polisin katıldığı "torbacı" olarak bilinen seyyar satıcılara yönelik "Narko Şahin-27" operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinatörlüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal mahallelerinde belirlenen 29 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koç başı" ile girildi.

Özel Harekat polisleri, bir adrese yapılan operasyonda koç kullanmalarına rağmen kapıyı açamadı.

Ekipler içerideki şüpheliyi varsa sürgüyü açması için uyarırken şüpheli sürgü olmadığını, anahtarın annesinde olduğu için kapıyı açamayacağını söyledi.

Yaklaşık 20 dakika levye ve balyoz kullanarak kapıyı açabilen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler kontrollerinde, uyuşturucu tacirlerinin baskına karşı özel bir kilit sistemi kurduklarını belirledi.

853 polisin kullanıldığı, İnsansız Hava Araçları Bürosu ekipleri tarafından helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 29 ev 505 araçla 3.240'ın üzerinde kişi arandı. 2 kilogram 155 gram metamfetamin, 968 gram esrar, 485 gram eroin, 247 bonsai, 3 bin 447 narkotik hapı, 6 hassas terazi, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 22 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zeybek de operasyonun yapıldığı mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve kent sakinleri ile sohbet etti.

Zeybek, operasyonda çalışan personele gömlek hediye etti.

Soruşturmalar sırasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Başkanı Bülent Polat ve Asayiş Şube Müdürü Tuncay Dölkeleş de hazır bulundu.

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