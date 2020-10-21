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Aktüel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-21 16:36:52 -
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Emin K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (segbis) aracılığıyla bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Emin K'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

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