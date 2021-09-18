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Aktüel Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.​​​​​​​

Yeniakit Publisher
2021-09-18 17:10:00 -
Gaziantep'te feci kaza: Yaralılar var

Gaziantep-Nurdağı kara yolu Gözlühöyük Mahallesi kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 C 4156 plakalı hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 27 AJE 042 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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