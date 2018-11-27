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Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 18:16
Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Gaffari Aslan yönetimindeki 27 TV 934 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yakup Özoğlu yönetimindeki 63 ND 917 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, hasar gören araçların sürücüleri ile Mahmut Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:16
  1. Gaziantep
  2. Nizip
  3. Trafik kazası
  4. yaralılar var

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