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Aktüel Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Aktüel

Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Gaziantep'te öğrenci servis midibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 10:41:00 -
Gaziantep'te feci kaza! 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Nadir B. idaresindeki öğrenci taşıyan 47 DF 143 plakalı midibüs, Gaziantep-Kilis kara yolu Töreli Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, ticari araçtaki Abdullah Nacar (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile midibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Midibüs sürücüsü Nadir B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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