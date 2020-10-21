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Aktüel Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi
Aktüel

Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

Antika eksperlerinin 1 milyon doların üzerinde değer biçtiği, kimine göre de paha biçilemez nitelikteki tarihi İncil'le ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:03:45 -
Gaziantep'te ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Suriye'nin Halep kentinde yağmalanan müzeden çalınan çok eski tarihli olduğu değerlendirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış İncil ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Halep'te yağmalanan müzeden çalınan bir İncil'in Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çok eski tarihli olduğu değerlendirilen İbranice dilinde ceylan derisine yazılmış İncil ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, antika eksperlerin 1 milyon doların üzerinde değer biçtiği İncil kimine göre de paha biçilemez nitelikte.

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