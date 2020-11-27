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Aktüel Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:47:53 -
Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir camiden cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli A.C'yi adresinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlının camiye girmesi ve çıkışı yer alıyor.


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