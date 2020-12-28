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Aktüel Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:58:16 -
Gaziantep'te bir kişi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir camide bulunan yardım kasasını çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişinin camiye girdiğini görünce gerekli kontrolleri yapmak istedi.

Camiye giren polis ekipleri, şüpheliyi camideki yardım kasasını çalmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.


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