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Aktüel

Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

2020-04-29 13:47:26 -
Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde Musa Nasır (36) ile B.C. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Nasır, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nasır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nasır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan zanlı B.C. ise sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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