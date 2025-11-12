Gaziantep'te ara tatil bereketi! Turistler tarihi sokaklara akın etti

Ara tatilin başlamasıyla birlikte turistlerden yoğun ilgi gören Gaziantep'in tarihi mekanları, çarşıları ve müzeleri ziyaretçi akınına uğradı. Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan, tarihi camileri, hanları, bedesten ve çarşılarının yanı sıra müzeleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir gezi yaşatan Gaziantep 9 günlük ara tatilde de turistlerden ilgi görüyor. Tatilciler dinlenmek ve yeni yerler keşfetmek amacıyla farklı destinasyonlara yönelirken, Gaziantep'te büyük ilgi gören illerden biri oldu. Ara tatilde özellikle yerli turistlerin ve öğrencilerin ilgi odağı haline gelen Gaziantep, ziyaretçi akınına uğruyor.

Çeşitli illerden gelen tatilciler ve turistler, tarihi mekanlarda ve çarşılarda vakit geçirip tatilin keyfini çıkarıyor. Tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresi ile Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Zincirli Bedesten ve müzeler gibi çok sayıda tarihi, turistik ve kültürel mekanları ziyaret eden turistler, Gaziantep'e hayran kalıyor.

Tatilin ilk gününden itibaren gösterilen büyük ilgi nedeniyle adeta ziyaretçi akınına uğrayan ve tarihi mekanlarında adım atacak yer kalmayan Gaziantep'i gezen turistler, kentin Antep fıstığı, baklava ve katmer gibi lezzetlerini tatmak için ise lokanta, restoran ve yöresel ürünler satan iş yerlerinin yolunu tuttu.

Havanın da güzel olmasını fırsat bilen yerli turistler, güzel vakit geçirmek üzere tatillerini Gaziantep'te geçirmeyi tercih ettiklerini dile getirdi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gaziantep'e hayran kaldıklarını dile getiren turistler, Gaziantep'in mutlaka görülmesi, gezilmesi ve lezzetlerinin tadına bakılması gerektiğini ifade etti.

Tur rehberi Hatice Taşpınar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi turuna çıkan yerli turistlerin ve öğrencilerin Gaziantep'i görmeden ve gezmeden memleketlerine dönmediğini belirterek, "İki gece üç günlük bir turdayız. Programımıza Diyarbakır'dan başladık. Diyarbakır, Midyat, Mardin, Şanlıurfa Göbeklitepe ve artık son olarak Gaziantep'teyiz. Tarihi çarşıların ne kadar kalabalık olduğunu hepimiz görüyoruz. Ara tatilin vermiş olduğu bir yoğunluk var. Rehber arkadaşlarımız ve turizm acenteleri için biraz zor bir durum ama esnaf için gerçekten çok güzel bir durum var. Hem bölgenin kalkınması hem de insanların yöreyi tanıması için çok güzel bir ortam oluşuyor" dedi.

Ara tatil nedeniyle Gaziantep'te ciddi bir yoğunluğun olduğunu belirten acente yetkilisi Kaan Sağlam ise "Ara tatilden dolayı inanılmaz bir yoğunluk var ve bu yoğunluk buradaki esnafın çok işine geliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi çok rağbet görüyor ve bizler de turizmci olarak bu durumdan memnunuz. Çünkü her hafta 3-4 otobüs tur getiriyoruz. Getirdiğimiz insanlar da gerçekten memnun kalıyor" şeklinde konuştu.

Ara tatil nedeniyle ailece Tokat'tan Gaziantep'e gezmeye geldiklerini belirten Ümmü Gülsüm Aydın da, "Gaziantep'in hem yöresel lezzetlerini hem meşhur yemeklerini yemeye geldik hem de çarşılarını gezmek istedik. Gezimiz bayağı güzel geçti. Gaziantep'i çok beğendik. İnşallah yine gelmek nasip olur" diye konuştu.