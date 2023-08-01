Gaziantep'te 6 bin 838 gözaltı!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, kentte gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının son 7 aylık bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında adli ve mülki makamların koordinesinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda; 2 milyon 327 bin 747 şahıs sorgulanmış, 6 bin 838 şahıs yakalanmış, 998 bin 528 araç sorgulanmış, 75 araç yakalanmış, 8 bin 110 araca ceza yazılmış, 950 araç trafikten men edilmiş, 181 sürücü belgesi geri alınmış, 13 milyon 910 bin TL idari para cezası yazılmış, kayıp olarak aranan 1 çocuk bulunmuş, 109 adet av tüfeği, 75 adet tabanca, 28 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kalaşnikof tüfek, 80 adet mühimmat, 52 adet şarjör, 6 adet bıçak ele geçirilmiştir."