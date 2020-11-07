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Aktüel Gaziantep'te 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap yakalandı
Aktüel

Gaziantep'te 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 22:11:32 -
Gaziantep'te 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50,5 kilogram metamfetamin ve 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 50,5 kilogram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.


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