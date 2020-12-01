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Aktüel Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:34:08 -
Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suphi Erdinç (44) idaresindeki 02 AAR 024 plakalı otomobil, Biber Anıtı Kavşağı'nda, Yılmaz Sönmezateş'in (29) kullandığı 27 AGT 596 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçtaki Sezen Bilgin (31) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirmesi ve kaza sonrası çevredekilerin yaralıların yardımına koşması yer alıyor.

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