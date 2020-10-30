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Aktüel Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Aktüel

Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:56:05 -
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kavganın çıktığı okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde taraflar arasındaki sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında 3 kişinin vurulduğu, jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açtığı ve yaralıların özel araçlarla hastaneye götürüldüğü görülüyor.

Merkez Şehitkamil ilçesi Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çıkan muhtarlık kavgasında muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.


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