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Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıkları tespit ettiği 2 terörist tutuklandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:31
Gaziantep'te 2 PKK'lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te PKK'lı 2 kişinin geldiği ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıklarını tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Terör örgütü adına kentte faaliyette bulunmayı amaçladığı saptanan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:31
  1. Gaziantep
  2. Terör operasyonu
  3. Terörle mücadele
  4. PKK'lı teröristler
  5. Tutuklama kararı

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