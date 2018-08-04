Gaziantepspor maçında Donald Trump'a tepki

Süper Lig'in başlamasında 1 hafta kala, Sivasspor son hazırlık maçında 4 Eylül Stadyumu'nda Gaziantepspor ile karşılaştı. Sivasspor rakibini 3-0 yenerken, karşılaimaya Gaziantepsporlu futbolcuların açtıkları pankart damga vurdu!

Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkan Gaziantepspor, açtığı pankartla Amerika Birleşik Devletleri’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e karşı yaptırım kararına tepki gösterdi.

Gaziantepsporlu futbolcuların açtığı pankarta, "Ey Trump, Gül’ün formasında 6 bin 317 şehidin kanı var. Gül’e tehdit vız gelir akıllı ol yorum biz Antepliyiz" yazarak Bakan Gaziantepli Abdulhamit Gül’e destek verdi.