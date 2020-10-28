Gaziantep'in okul eksiğine "100. Yılda 100 Hayırsever" çare olacak

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında kentin kurtuluşunun 100. yılı olan 2021'de 100 yeni okulun inşa edilmesi hedefleniyor.

Vali Davut Gül, AA muhabirine, 2021 yılının Gaziantep savunmasının yüzüncü yılı olduğunu ve bu kapsamda bazı projeler geliştirdiklerini söyledi.

Bunlardan birinin "100. Yılda 100 Hayırsever" projesi olduğunu belirten Gül, "Gaziantep'in eğitim sorununu ortadan kaldırmak istiyoruz. Nasıl yüz yıl önce Antep savunması bir kahramanlıkla bu günlere geldiyse bugün de aynı kahramanlıkla gelecek yüzyıl ve sonrasının sorunlarını çözmüş olacağız." dedi.

Projeye yaklaşık 6 ay önce başladıklarını hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Altı ay içinde 47 protokol imzaladık. İnşallah bunu yüze tamamlayacağız. Bu sayı yüz olduktan sonra yüzüncü yıla özel bir madalyon tasarlıyoruz. Bunları devlet büyüklerimizin katılımıyla hayırseverlerimize vereceğiz. Ocak ayı içinde bu projeyi tamamlamak ve bunun törenini yapmak istiyoruz. Şu ana kadar bin 220 dersliğin protokolünü imzaladık. Proje tamamlandığında 2 bin 500'ü geçmiş olacak."

- "Gaziantep'te tekli eğitime geçmeyle ilgili çok önemli bir adım"

Gül, kamu katkısıyla da 4 bin derslik yaptıklarını dile getirerek "Bunlar olduğunda Gaziantep'te tekli eğitime geçmeyle ilgili çok önemli bir adım atmış olacağız. Kentimizde okul ihtiyacı çok olduğundan dolayı hayırseverlere istediği bölgeye istediği okul türünde alternatifler sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Projede bazen duygulu anlar yaşadığını anlatan Gül, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ahmet Muktad Ziylan'ın ölümünden kısa bir süre önce 2 okul protokolü imzaladık ve teklif kendisinden gelmişti. Yine başka bir hayırsevere bir okul teklifi götürdük ve o bize 'Biz iki kardeşiz, iki okul yaptırmak istiyoruz.' dedi. Bu iki olay beni gerçekten duygulandırdı." dedi.

Projeye destek veren herkese gönülden teşekkür ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Yaptığımız 47 protokol çok önemli, 47 hayırsever çok önemli. Gaziantep dışında bunu yapacak çok az yer var. Bu açıdan hayırseverlerimize çok teşekkür ederim. Bizim onlara gitmemizi beklemesinler. 24 saat kapımız açık ve onları bekliyoruz. Mümkünse bunları tamamlayıp tarihe bir not düşmek istiyoruz."

Gül, hayırseverlerin yaptırdığı okullara onların istedikleri ismi verdiklerini, ayrıca tek derslik veya istediği miktarda destek vermek isteyenlere de kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.