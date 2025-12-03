Gaziantep'in lezzetlerinden biri Çorum baklavası diğeri ise soğan kebabı: Rakip oldular 

Çorum Belediyesi'nin girişimleriyle yöresel lezzet Çorum baklavası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Çorum Belediyesi tarafından 23 Şubat 2024 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonuçlandı. Şehrin geleneksel lezzetlerinden biri olan "Çorum Baklavası", yapılan değerlendirmelerin ardından Coğrafi İşaretli ürünler arasına girdi. Alınan tescille Çorum'un tescilli ürün sayısı da 28'e ulaştı. Coğrafi işaret tescil belgesinde yer alan bilgilere göre Çorum baklavası, özel amaçlı un, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, ceviz ve tereyağı kullanılarak geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Çorum Baklavası'nı diğerlerinden ayıran en önemli özellikler arasında yufkaların inceliği, hamurun açılma tekniği ve katmanların beyazlığını koruyarak pişirilmesi yer alıyor.

aziantep’te soğan kebabı sezonu başladı. Şef Tahir Tekin Öztan, kış aylarında bağışıklığı güçlendiren soğan kebabının faydalarını vurguladı ve sofralarda bolca soğan tüketilmesini önerdi.

BİR DİĞER LEZZET SOĞAN KEBABI SEZONU AÇILDI

Gaziantep’te havaların soğuması ile birlikte kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan soğan kebabının sezonu başladı. Gaziantep mutfağının eşsiz tatları arasında yer alan soğan kebabı, hem lezzeti hem de sağlık açısından önemli bir yere sahip. Kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilen soğan kebabı, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı ve ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, soğan kebabının doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirterek, "Gripten korunmanın en lezzetli yolu, sofralarımızda bol bol soğan kullanmaktır" dedi. Öztan, soğanın içerdiği vitaminler ve antibiyotik özellikleri sayesinde vücudun direncini artırıp bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Soğan kebabının, grip gibi mevsimsel hastalıklardan korunmada faydalı olduğunu belirten Şef Öztan, "Mini soğanlar, kıyma ile pişirilip nar ekşisiyle terletilerek servis ediliyor. Bu yemek, bağışıklık sistemini güçlendirici bir besin kaynağıdır" dedi. Her mevsimin kendine özgü besinleri ile vücudu güçlendirmenin önemine dikkat çeken Öztan, soğan kebabının kış aylarında sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.

SOĞAN KEBABI DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE

Soğan kebabının, Türk damak tadına uygun bir şekilde dönüştürülüp İstanbul’daki Sahan restoranları ve Gaziantep’teki Şirehan Otel’de sunulduğunu belirten Şef Tahir Tekin Öztan, bu eşsiz lezzetin salgın hastalıkların önlenmesinde de önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Dünya çapında gribe karşı bağışıklık güçlendirici besin takviyelerinin tercih edildiğini hatırlatan Öztan, soğanın en doğal antibiyotiklerden biri olduğunu ifade etti.