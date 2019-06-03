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Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek takımlarına katılacakları Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek “EuroHockey Club Challenge III, kategorisinde yarışacak takımlarımız daha evvel EuroHockey Club Challenge IV de şampiyon olarak bu guruba yükselmişti, bu grubu da şampiyon olarak tamamlayıp EuroHockey Club Challenge II gurubuna yükseleceklerine inanıyor her iki takımımıza da başarılar diliyorum” dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
Gaziantep’in hokey hedefi Avrupa şampiyonluğu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek takımlarına katılacakları Avrupa Şampiyonasında başarılar dileyerek “EuroHockey Club Challenge III, kategorisinde yarışacak takımlarımız daha evvel EuroHockey Club Challenge IV de şampiyon olarak bu guruba yükselmişti, bu grubu da şampiyon olarak tamamlayıp EuroHockey Club Challenge II gurubuna yükseleceklerine inanıyor her iki takımımıza da başarılar diliyorum” dedi.


Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımlarının 7-10 Haziran 2019 tarihleri arasında Alanya ve Ukrayna’da katılacakları Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası öncesinde yayımladığı yazılı bir mesajla takımlara başarılar dileyen THF Başkanı Sadık Karakan her iki takımın bir üst lige çıkacağına inandıklarını ifade etti. Karakan yaptığı yazılı açıklamada “Gaziantep Polisgücü Hokey Kadın ve Erkek takımlarımız daha önce Türkiye Hokey Federasyonu açık alanSüper Ligini şampiyon olarak tamamlayıp, Avrupa Hokey şampiyon Kulüpler kupasında ülkemizi temsil etme hakkı elde etmişti. Hem Salon Hokeyinde hem de açık alanda başarıdan başarıya koşan takımımızkadınlarda Ukrayna’da, Erkeklerde de yeni yapılan Alanya Hokey stadında şampiyonluk mücadelesi verecek. EuroHockey Club Challenge III, kategorisinde yarışacak takımlarımız daha evvel EuroHockey Club Challenge IV de şampiyon olarak bu guruba yükselmişti, bu grubu da şampiyon olarak tamamlayıp EuroHockey Club Challenge II gurubuna yükselmiş olacak, elbette çok zor olacak çünkü her zaman dediğim gibi biz yüzlerce yıldır hokey oynayan ülkelerle yarışıyoruz” dedi.


“Hokey sporu hızla Türkiye geneline yayılıyor büyük ilgi görüyor”


Hokey sporunun Türkiye genelinde son dönemlerde büyük ilgi gördüğünü, federasyon tarafından yürütülen birçok kampanya ile özellikle alt yapı sorununun çözüldüğünü ve okul sporları arasında da yer aldıktan sonra hokeyin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan “Son zamanlarda Türkiye’nin neredeyse tüm illerinde hokey oynanıyor ve kalitemiz her geçen gün artıyor,Gaziantep Polisgücü Kadın ve Erkek Hokey Takımlarımız şampiyonaya oldukça iyi hazırlandı, Gaziantep’te yapılan nizami hokey sahamız oyuncularımızın teknik kapasitelerine büyük katkı sağladı, dolayısıyla takımlarımız 7 Haziran’da başlayacak müsabakalar neticesinde şampiyon olacak ve başta Gaziantep olmak üzere, Türk Hokey ailesine bayram hediyesi vermiş olacak, Bundan zerre kadar endişe etmiyorum, Alanya’daki müsabakalarda bizzat sporcularımızın yanında olacağım. Gaziantep Polisgücü Spor Kulübümüzün değerli Başkanı Mehmet Kaplan nezdinde, tüm yönetici, teknik kadro ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
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