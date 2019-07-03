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Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş çözümleri

Turkcell’in kurumsal şirketlere özel düzenlediği ve dijital iş çözümlerinin konuşulduğu C-Lounge Dijital Dönüşüm toplantısının dördüncüsüne Gaziantep ev sahipliği yaptı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş çözümleri

Turkcell’in kurumsal şirketlere özel düzenlediği ve dijital iş çözümlerinin konuşulduğu C-Lounge Dijital Dönüşüm toplantısının dördüncüsüne Gaziantep ev sahipliği yaptı.


Turkcell, Türkiye’nin dört bir yanındaki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ettiği toplantıların dördüncüsünü Gaziantep’te düzenledi. Toplantıya Gaziantep genelinde faaliyet gösteren 30’dan fazla şirketten üst düzey yöneticiler katılarak kurumlara özel sunulan yenilikçi dijital çözümler ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu. Toplantıda Turkcell Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan ve Turkcell Kurumsal Ürün ve Servisler Direktörü Ömer Gazimihal, şirketlerin işleriyle ilgili ihtiyaçlarının belirlenmesi, uçtan uca sektörel dijital çözümlerin kullanılması, satışları artırıcı, maliyetleri azaltıcı, işlerin her yerden güvenli bir şekilde yönetimi gibi konularda deneyimlerini paylaştı.


“Gaziantep’te birçok akıllı şehir projesini hayata geçirdik”


Toplantıda söz alan Turkcell Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan, Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulamalarını Gaziantep’te başlattıklarının altını çizerek “Güçlü fiber altyapımız ile bugüne kadar Gaziantep’te birçok akıllı şehir projesini hayata geçirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapılarak başta Alzheimer Takip olmak üzere Hayvanat Bahçesi Isı Takibi, Akıllı Durak, Hafriyat Araç Takibi, Akıllı Sulama ve Su Kuyuları Takibi gibi pek çok projeye imza attık. Bunların yanı sıra müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun büyük veri yönetimi yaparak şirketlerin dijital dönüşümlerine eşlik ediyoruz. Bundan sonra da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Gaziantep’te faaliyet gösteren firmalarla da yeni projelere imza atmayı planlıyoruz” dedi.


Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip Gaziantep’in değerli firmalarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Turkcell Kurumsal Ürün ve Servisler Direktörü Ömer Gazimihal ise şunları söyledi:


“Gaziantep’te birçok firmaya uçtan uca sektörel çözümler sunuyoruz. Bu şirketler arasında çoğunlukla üretim ve sanayi sektörüne hizmet veriyoruz. Başta bulut servisleri olmak üzere veri merkezi ve güvenlik çözümlerimizle müşterilerimizin yanında oluyoruz. Bu sayede Gaziantep’teki şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları her an yanlarında olarak anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıya katılarak değerli görüşlerini bizimle paylaşan tüm şirketlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gaziantep için var gücümüzle çalışmaya ve şehre özel projeler üretmeye devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:01
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