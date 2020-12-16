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Aktüel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 599 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 599 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:15:24 -
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 599 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 599 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 290 kişiye sosyal mesafe, maske takma ve karantina kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 266 kişiye de idari para cezası kesti.

Ayrıca 292 iş yeri denetlendi.

- Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 43 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 2 kişiye 1800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye ise 36 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekipler, 893 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Öte yandan, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirildi.


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