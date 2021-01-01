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Aktüel Gaziantep ve çevre illerde yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz
Aktüel

Gaziantep ve çevre illerde yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:08:55 -
Gaziantep ve çevre illerde yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve sokaklar, 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Gaziantep'te daha önce vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Karagöz Caddesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Demokrasi Meydanı ile Seferpaşa Mahallesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arterler ve kavşaklarda önlem alırken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

- Malatya

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü.

Cadde ve sokakların boş olduğu kentte araç sürücüleri ve vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi, güvenlik taramaları yapıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların izin belgeleri incelendi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta da kısıtlama nedeniyle kentin işlek meydan, cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin zaruri ihtiyaçları dışında kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Güvenlik güçleri de başta ana caddeler olmak üzere şehrin birçok bölgesinde uygulamalarını sürdürüyor.

- Kilis

Kilis'te, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin girişinde ve işlek caddelerde polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de sokakları temizledi.

- Adıyaman

Adıyaman'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinliğin olduğu gözlendi.

Gölebatmaz, Harıkçı, Gölbaşı caddeleri ile Sümer Meydanı sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demokrasi Parkı önünde denetimler gerçekleştirdi.

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