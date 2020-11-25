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Aktüel Gaziantep Üniversitesi ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı arasında 3 milyon avroluk anlaşma
Aktüel

Gaziantep Üniversitesi ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı arasında 3 milyon avroluk anlaşma

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:59:56 -
Gaziantep Üniversitesi ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı arasında 3 milyon avroluk anlaşma

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı arasında, hem bu üniversitede öğrenim gören Suriyeli öğrencilere burs verilmesi hem de tüm öğrencilerin katılım sağlayabileceği akademik, sosyal, kültürel içerikli eğitimler, etkinliklerin düzenlenebilmesi amacıyla 3 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi kapsamında, Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile 3 milyon avro bütçeli ve 3 yıl süreli anlaşma yeniden imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, yükseköğretimin, toplumların sosyal ve ekonomik gelişimi için önemli, aynı zamanda toplumun yüzleşebileceği her türlü sorunun çözümünde gerekli araçlardan biri olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesinde öğrenim gören tüm öğrencilerin yaşadığı topluma katkı sağlayabilmeleri için bu projenin yürütülmesinin önemine dikkati çeken Özaydın, 3 milyon avro bütçeli bu proje kapsamında 3 yıl boyunca öğrencilere burs vermenin yanı sıra üniversitelerinde okuyan tüm öğrencilerin katılım sağlayabileceği akademik, sosyal, kültürel içerikli eğitimler ve etkinliklerin düzenleneceğini kaydetti.

Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Koordinatörü Öğretim Görevlisi Simge Akbaş da Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin, Türkiye'de bağımsız olarak uygulanan ilk ve tek burs programı olduğunu ifade etti.

Projenin ilk defa 2014'de uygulanmaya başladığını anımsatan Akbaş, önceki yıllarda 1 senelik periyotlarla uygulanan projenin ilk defa 3 yıl süreyle yenilendiğini belirtti.

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