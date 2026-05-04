Gaziantep son yılların en şiddetli ve yoğun doğal afetlerinden birini yaşadı

Metrekareye kısa sürede yaklaşık 60 kilograma ulaşan yağışla birlikte, şehrin ana tahliye hatlarından biri olan Alleben Deresi’nde yer yer taşkınlar meydana geldi. Ana arterlerde su birikintileri oluşurken, bazı mahallelerde sel baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı ve bazı bölgelerde oluşan hortumlar, çok sayıda noktada maddi hasara neden oldu. Fırtınanın şiddetiyle birlikte ağaçlar kökünden söküldü, çok sayıda ağaçta kırılmalar meydana geldi. Çatılar uçtu, yapıların cephe kaplamaları yerinden sökülerek yollara savruldu. Karayollarına ait bilgilendirme panolarının yıkıldığı, araçların zarar gördüğü ve trafik akışının ciddi şekilde etkilendiği birçok nokta kayıtlara geçti. Kısa sürede bu denli yoğun yağışın düşmesi ve etkisinin şehir geneline yayılması, yaşanan afetin boyutunu ortaya koydu.



Meteorolojik tahminlerin üzerine çıkan tablo, Gaziantep’in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahaya inerek koordineli bir müdahale süreci başlattı. Önceden hazırlanan afet yönetimi ve dirençli şehir planları doğrultusunda 550 personel ve 180 araçla sahada görev alan ekipler, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan kriz masasında, ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde süreç anlık olarak takip edilirken, şehir genelinde yüzlerce noktaya aynı anda müdahale ediliyor. Ekipler hem sahada hem de merkezde yürütülen koordinasyonla çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.



Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ALO 153 Çağrı Merkezi, afet süresince vatandaşlardan gelen ihbar ve talepleri kesintisiz olarak alarak ilgili ekipleri hızla yönlendiriyor. Yoğunluğa rağmen aktif şekilde çalışan hat üzerinden koordinasyon sağlanarak müdahaleler hızlandırılıyor.



Konu hakkında Koordinasyon Merkezi’nde oluşturulan Kriz Masası’nda açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:



“20 dakika gibi kısa bir süre içerisinde 60 kilograma yakın bir yağış aldık. Dolayısıyla bu yağışın verdiği etkiyle bazı ulaşım akslarımızda tıkanmalar oldu. Yer yer sel baskınları oldu. Birçok vatandaşımızdan bu anlamda ihbarlar aldık ve 2 saat gibi bir süreç içerisinde bunun yarısının tespitini yaptık ve gerekli müdahalelerde bulunduk.

Karayollarının bilgilendirme reklam panoları çöktü, yıkıldı. Birçok tesisin çatısı uçtu. Bazı yapıların cephe kaplamaları söküldü ve yollara devrildi bu yıkıntılar. Biz sabah itibarıyla aldığımız meteorolojik verilerle teyakkuz halindeydik. Ancak 20 dakikalık süre içerisinde şehrin tamamına müdahale etmek takdir edersiniz ki kolay bir iş değildi. Buna rağmen 550 personel ve 180 araçla sahada bütün bu olağanüstü olaya karşı müdahalemizi yaptık.



Şu anda Büyükşehir Belediyesi’nin kriz merkezinin içerisindeyiz. Burada vali yardımcılarımız, emniyet müdürümüz, karayollarının yetkilileri, AFAD müdürümüz ve Çevre Şehircilik İl Müdürümüz var. Bizde hem Büyükşehir Belediyesi ekibimiz hem de GASKİ Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımızla sahadayız. Hem sahada kontrollerimizi yapıyoruz hem de burada 250 ayrı noktayı aynı anda görebildiğimiz Koordinasyon Merkezi’nde bu olaylara müdahale ediyoruz.”



Öte yandan sel baskınlarından etkilenen vatandaşlara yönelik de açıklamalarda bulunan Cihan, “Şu anda bizim vatandaşlarımıza ve özellikle evlerine su basan vatandaşlara duyur yapmak istiyoruz. Şu anda kendilerine su baskınlarıyla ilgili destek oluyoruz ancak onların eşyalarıyla ilgili bir zarar olduysa AFAD Müdürümüz ile de görüştük. Yarın sabahtan itibaren AFAD İl Müdürlüğü ve ilgili ilçenin kaymakamlıklarına başvuru yapıp hasar tespitine göre zararları için desteği talep edebilirler.” ifadelerini kullandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afetin büyüklüğüne rağmen sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürürken, sürecin devamına karşı da hazırlıklı şekilde görevine devam ediyor.