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Ekonomi Gaziantep “Savunma” görevine hazırlanıyor
Ekonomi

Gaziantep “Savunma” görevine hazırlanıyor

Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, savunma ve medikal gibi yüksek katma değerli alanlara katkı vermeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:39:00 -
Gaziantep “Savunma” görevine hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin Gaziantep’te faaliyet gösteren makine metal sanayi firmalarının kapasitesinin artırılmasına yönelik destek vermesini içeren protokol Gaziantep Valiliğinde imzalandı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptıkları projelerde, geliştirdikleri teknolojilerde mümkün olduğu kadar bütün savunma sanayisi ekosistemini kullanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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