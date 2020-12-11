Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu

GAZİANTEP (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Gaziantep'te kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Güvenlik güçleri, kent genelinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği azaldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs, Demokrasi, Atatürk Meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon Bulvarlarında sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Görevliler ve genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyeye indiği gözlendi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklardaki araç ve yaya trafiği yoğunluğu sona erdi.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Ekipler, durdurdukları araçlarda kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

- Kilis

Kilis'te salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.

- Malatya

Malatya'da kısıtlamanın ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent merkezinde denetim yaptı.

- Adıyaman

Adıyaman'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı, Gölebatmaz, Harıkçı caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı.