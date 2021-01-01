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Aktüel Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazı kılındı
Aktüel

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazı kılındı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:31:29 -
Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazı kılındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, yılın ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Gaziantep kent merkezinde bulunan Seferpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Ömeriye Camisi'ne seccadesiyle gelen cemaat, cuma namazı için saf tuttu.

- Malatya

Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Camii'ne gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak vaaz dinledi, ardından cuma namazını kıldı.

Caminin dolması nedeniyle bazı kişiler cami avlusuna seccadelerini sererek soğuk havaya rağmen namazlarını eda etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da insanlar evlerine en yakın camilerde ibadetlerini yerine getirdi.

Yoğunluğun yaşanmadığı camilerde saf tutanlar, alınan tedbirler doğrultusunda yılın ilk cuma namazını eda etti.

- Kilis

Kilis'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen cemaat, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.

Tekye Camisi'nde müminler, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tuttu.

- Adıyaman

Adıyaman Mahmut Eyüp Camisi'ne gelen müminler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak seccadelerini serdi ve namazlarını kıldı.

Namazın ardından dua edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise ikametlerine en yakın camiye giden müminler yılın ilk cuma namazını kıldı.

Kent merkezindeki Ulu Cami’ye seccadeleriyle gelen cemaat namaz için saf tuttu.

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