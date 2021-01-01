Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazı kılındı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, yılın ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.
Gaziantep kent merkezinde bulunan Seferpaşa Mahallesi'ndeki tarihi Ömeriye Camisi'ne seccadesiyle gelen cemaat, cuma namazı için saf tuttu.
- Malatya
Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Camii'ne gelenler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak vaaz dinledi, ardından cuma namazını kıldı.
Caminin dolması nedeniyle bazı kişiler cami avlusuna seccadelerini sererek soğuk havaya rağmen namazlarını eda etti.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da insanlar evlerine en yakın camilerde ibadetlerini yerine getirdi.
Yoğunluğun yaşanmadığı camilerde saf tutanlar, alınan tedbirler doğrultusunda yılın ilk cuma namazını eda etti.
- Kilis
Kilis'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen cemaat, yeni yılın ilk cuma namazını kıldı.
Tekye Camisi'nde müminler, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tuttu.
- Adıyaman
Adıyaman Mahmut Eyüp Camisi'ne gelen müminler, Kovid-19 tedbirlerine uyarak seccadelerini serdi ve namazlarını kıldı.
Namazın ardından dua edildi.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta ise ikametlerine en yakın camiye giden müminler yılın ilk cuma namazını kıldı.
Kent merkezindeki Ulu Cami’ye seccadeleriyle gelen cemaat namaz için saf tuttu.