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Gaziantep kurutmalığı dünya mutfaklarında

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’te yaz aylarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan kurutulmuş sebzelerin, dünya mutfaklarının tercih ettiği bir ihraç ürünü haline geldiğini söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
Gaziantep kurutmalığı dünya mutfaklarında

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep’te yaz aylarında geleneksel yöntemlerle hazırlanan kurutulmuş sebzelerin, dünya mutfaklarının tercih ettiği bir ihraç ürünü haline geldiğini söyledi.


UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep’in geleneksel yemeklerinde önemli bir yer tutan kurutmalıklara, son yıllarda talebin arttığına işaret eden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, “Eskiden ev kadınlarının kışın evlerde tüketilmek üzere imece usulühazırladığı Gaziantep kurutmalıkları, şimdi iç ve dış piyasalarda tüketim potansiyeli artan bir sektör haline geldi” dedi.


Gaziantep’te üretilen kurutmalıklara iç piyasanın yanı sıra, Türklerin yoğunlukta bulunduğu çeşitli Avrupa ülkelerinden talep olduğunu kaydeden Akıncı,” Yeni sezonla birlikte üretimine başlanan Gaziantep kurutmalığı; patlıcan, biber, acur ve kabak gibi mevsim sebzelerinin içlerinin oyularak temizlenmesi ve iplere dizilerek güneşte kurutulması ile elde edilmekte. Sağlıklı, doğal ve besleyici olmasından dolayı başta dolma olmak üzere birçok farklı yemekte sıklıkla kullanılan kurutmalıklar, aynı zamanda mevsimlik olarak bu işi yapan ailelere de ek kazanç sağlamakta. Kurutmalık işleminde fabrikasyon üretime geçilmediğinden dolayı oyma ve kurutma işlemleri halen kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle yapılmakta” dedi.


Gaziantep kurutmalığını benzerlerinden farklı kılan en büyük özelliğinin ürünün kalitesi ve iklim koşullarında saklı olduğunu aktaran Akıncı, nem faktörünün olmadığı, 40 derecenin üzerindeki hava sıcaklığının kurutmalıkların şekillenmesi için uygun bir ortam sağladığınıifade etti.


Gaziantep’in asırlık mutfak lezzetleri arasında yer alan kurutmalıklardan patlıcanın, 2018 yılında Gaziantep Ticaret Borsası tarafından Gaziantep adına Coğrafi İşaret Tescilinin alındığını anımsatan Akıncı, bu alandaki tescil çalışmalarını diğer ürünlere yönelikte sürdüreceklerini dile getirdi.


Borsada kurutmalık tescili


2018 yılında GTB’de işlem gören kurutmalık sebze adeti ve tutarları hakkında da bilgiler veren Akıncı, “Geçtiğimiz yıl borsamızda 1 milyon 244 bin TL tutarında, yaklaşık 6 milyon 250 bin adet kurutulmuş sebze işlem gördü. Evlerde özel tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık sayısı da göz önüne alındığında bu rakamın çok daha yüksek miktarlarda olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:41
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