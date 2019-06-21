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Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımları ne zaman? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 17 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

21 Haziran 2019 Cuma 10:21
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımları ne zaman? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 17 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (17) Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alıyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte

şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya

ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir..

Başvuru Yeri: Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilan detayları için tıklayınız 

 

 

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:21
  1. İstanbul
  2. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilan
  3. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019
  4. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi alımı 2019
  5. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi alımları
  6. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları

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