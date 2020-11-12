Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne Bengal kedisi mutluluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan "Bengal kedisi" ailesine bir yavru daha katıldı.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan yavru Bengal kedisine Rüzgar adı verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yaklaşık üç yıl önce Bengal kedilerini getirdiklerini söyledi.

Barınakta 2 dişi, 2 erkek Bengal kedisinin bulunduğunu ifade eden Özsöyler, "Bu kedilerin uzun süreden beri yavrularını bekliyorduk. Bir ay önce bir yavru dişi Bengal kedisi dünyaya geldi. Bu kedilerin en büyük özellikleri leopar ile kedinin arasında bir tür olması. Üzerinde gri ile turuncu renk bulunuyor. Desenleri leopar desenine benziyor. Türkiye'de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Bengal kedileri bulunuyor. Nesli tükenen bir hayvandır. Özellikle leopar ve kaplana benzediği için adına Bengal kedisi denilmektedir." dedi.

Özsöyler, kedi yavrusuna "Rüzgar" adının verildiğini belirterek "Şu anda rüzgar anne ve babası ile yaşıyor. Yaklaşık bir aylık bir kedidir. Barınaktan inşallah daha fazla yavru alacağız." diye konuştu.