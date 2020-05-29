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Spor

Gaziantep FK'de bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 16:11:49 -
Gaziantep FK'de bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dün futbolcular ve teknik heyet ile tüm kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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