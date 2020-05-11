Gaziantep FK korona virüs testinden geçecek

Gaziantep Futbol Kulübü, ligde geride kalan haftaların oynanacağının açıklanmasının ardından bugün korona virüs (Covid-19) testinden geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını açıklamasının ardından kulüpler testlerden geçip, antrenmanlara başlamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü de yarın başlayacağı antrenmanlar öncesi bugün kulüp tesislerinde korona virüs testlerine tabi tutulacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Futbol Kulübü Sportif Direktörü Fatih İbradı, "Kulüp doktorumuz Dr. Tarık Baloğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından futbolculara, teknik ekibe ve tüm kulüp personellerimize yönelik Covid-19 testleri yapılacaktır. Karantina da bulunan dört futbolcumuz ve teknik ekibimiz, karantina sürelerinin sonunda testleri yapıldıktan sonra aramıza katılarak çalışmalara başlayacaklardır Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan ’Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ gereği test sonuçlarımızı aldıktan sonra gerekli bilgilendirmeler kamuoyu nezdinde yapılacaktır. Profesyonel Futbol Takımımız, bugün yapılacak Covid-19 testleri tamamlandıktan sonra 12 Mayıs Salı günü takım halinde antrenmanlara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sumudica ile futbolcular daha sonra testten geçecek

Geçtiğimiz günlerde özel uçakla Gaziantep’e gelerek KYK Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolculardan Günay Güvenç, Diarra, Kana Bıyık ve Maxim ise karantina süreçleri bittikten sonra korona virüs testine tabi tutulacak.