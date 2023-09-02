Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Batuhan, M’Bakata, Ertuğrul, Djilobodji, Khacef, Jevtovic, Furkan, Bikel, Maxim, Mustafa, Riascos.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi.

Gaziantep FK, ilk üç maçını kaybetti.

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Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde oynadığı iki maçta birer galibiyet ve beraberlik elde etti. Üçüncü haftada İstanbulspor ile yapması gereken maç, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelendi. Galatasaray, 4 puanla haftayı 8. sırada tamamlarken, Gaziantep temsilcisi ise ilk üç maçını kaybederek ligin son sırasına geriledi.

Galatasaray, son 14 resmi maçında mağlubiyet yaşamadan yoluna devam etti.

En son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 6 lig maçını (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Bu sezon ise "Cimbom", toplam 8 maçta (2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi) 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.