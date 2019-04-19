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Gaziantep Borsası’ndan BTB’ye ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası yöneticileri Bursa Ticaret Borsası`nı ziyaret etti.

19 Nisan 2019 Cuma 17:06
Gaziantep Borsası’ndan BTB’ye ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsası yöneticileri Bursa Ticaret Borsası`nı ziyaret etti.


Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Bursa Ticaret Borsası`na geldi. Gaziantep heyetini BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis Başkanı Mehmet Aydın ve BTB yönetim kurulu ve meclis üyeleri karşıladı.


Kardeşlik protokolünün de imzalandığı toplantıda iki borsanın meclis ve yönetim kurulu üyeleri birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ticaret borsalarının faaliyet alanlarıyla ilgili konuların konuşulduğu toplantıda tescil, üye işlemleri, tarımda markalaşma, lisanslı depoculuk gibi alanların şehirler ve ülke tarımı için faydaları masaya yatırıldı.


Sosyal alanlarda borsaların verimliğinin artması, sosyal sorumluluk projelerinde borsaların üstlendiği ve üstlenmesi gereken misyonların neler olduğu hususu, bu yönde TOBB’un etkin rolü ve örnek çalışmaları toplantının önemli konu başlıkları oldu.


Toplantının ardından açıklamalarda bulunan BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantının ilişkileri kuvvetlendirdiğini, sektörel alanda ortak adımların atılabileceği konularının görüşüldüğü verimli bir ziyaret olduğunu belirtti.


Bursa Ticaret Borsası yönetimine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı yaptığı açıklamada, toplantıdan çıkacak sonuçların Bursa ve Antep’in tarım çeşitliliğinin zenginleşmesi ve tarımda iş birliğinin artmasını sağlayacak bir adım olacağına inandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 17:06
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