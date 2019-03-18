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Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı Beşiktaş’ı mağlup etti

Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı 3-1 mağlup etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı Beşiktaş’ı mağlup etti

Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nı 3-1 mağlup etti.


Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı 3-1’lik skor ile Beşiktaş’ı devirmeyi bildi. Müsabakayı 3 bin taraftar takip ederken, taraftarlar 90 dakika boyunca takımını destekledi. Maçta ilk yarı 1-1’lik eşitlikle sona ererken ikinci yarıda 2 gol bulan Gaziantep temsilcisi 3-1’lik net bir skorla Beşiktaş’ı yenmeyi başardı. Alg Spor’un gollerini 37. dakikada Seval, 78. dakikada Yağmur ve 82. dakikada Tanya kaydetti.


Maçtan sonra konuşan Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Bugün ezeli rakibimiz Beşiktaş’ı iyi bir futbol ortaya koyarak mağlup ettik. Şampiyonluk yolunda bizim için iyi bir hafta oldu. Şampiyonluk yolundaki diğer rakibimiz de puan kaybetti. Maça ilgi olağanüstüydü. Bu büyük bir takım olduğumuzu gösteriyor. Artık şampiyonluk için her şey elimizde. Takımımızı ve bizi yalnız bırakmayan taraftarımızı kutluyorum. Asla pes etmek yok, çalışmaya devam" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:06
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