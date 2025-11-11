Gazi Mehmet Orçan’dan örnek azim hikayesi: Operasyonda iki ayağını kaybetti, güvercinler motivasyon kaynağı oldu

  • İSTANBUL
1996 yılında Batman’daki operasyonda girdiği çatışmada mayına basarak iki ayağını kaybeden Gazi Mehmet Orçan (49), aradan geçen yıllara rağmen yaşama sevincini yitirmedi. Kahramanmaraş’ta yaşayan Gazi Orçan, güvercin sevgisinin kendisi için adeta bir terapi ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Gazi Mehmet Orçan’ın hikayesi, azmin ve sevginin en güzel örneklerinden birini sunuyor. 1996 yılında Batman’ın Sason ilçesinde görevli olduğu dönemde, terörle mücadele operasyonunda girdiği çatışmada mayına basarak iki ayağını kaybeden Orçan, yaşadığı büyük zorluğa rağmen hayata küsmedi.

Jandarma Komando Tabur'unda operasyona giderken girdiği çatışmada iki ayağını kaybetti. Aynı operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirilirken, Orçan mayına basarak yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen Orçan, bugün güvercin sevgisiyle hayata tutunuyor.

“ONLAR BİZİM EVLADIMIZ GİBİ”

Gazi Orçan, kuş beslemenin gönül işi, merak işi olduğunu belirterek, "Biz kuşlarımızın sağlığıyla, aşısıyla bire bir ilgileniriz. Onlar bizim evladımız gibidir. Uçması ayrı bir zevk, yavrulatması ayrı bir zevk. Eski kuşçular der ki; ‘Ben mezara, kuşlar pazara.’ Bizim için de öyle, bu merak ölene kadar devam eder. Kuşlarımızın gübreleri tamamen doğal. Biz bu gübreleri bağ ve bahçesi olan arkadaşlara veriyoruz. Onlar da doğal gübreyle meyve, sebze yetiştiriyor. Yani kuşçuluk aslında doğa dostu bir uğraş" diye konuştu.

“KUŞLAR BANA YENİDEN GÜÇ VERDİ”

Terörle mücadelede yaralanmasının ardından güvercinlerin kendisi için adeta bir terapi olduğunu dile getiren Orçan, "Yaralandıktan sonra Ankara’dan Kahramanmaraş’a geldim. O süreçte bu kuşlar bana moral ve motivasyon verdi. Beni ayakta tuttu, güçlü tuttu. Onlar sayesinde o zor günleri daha sakin, daha güçlü geçirdim. Kuşçuluk güzel bir terapi. Ben bir işe başladığımda dört dörtlük yapmayı severim. Antrenmanlarımızı yaptık, emek verdik, başarı da geldi. Milli takıma seçildim, Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi gibi turnuvalarda dereceler elde ettik. Aynı disiplini şimdi güvercinlerimde sürdürüyorum. Bu merak çocukluktan geliyor. On yaşından beri içimde. Kuşçuluk insanı dinlendiriyor, huzur veriyor, hayata bağlayan bir sevgi" dedi.

