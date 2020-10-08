Gazetevatan kimin? | Son yıllarda pek çok gazete kapısına kilit vurdu. Kapanan gazetelerin internet siteleri ise haber yayını yapmaya devam ediyor. Pek çok kişi Vatan Gazetesi’nin kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Peki, Gazetevatan’ın sahibi kim?

Gazetevatan kimin?

Küresel şer güçlerin Türkiye’deki temsilcisi olan Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başladı. Magazin ağırlıklı yayın yapan, Türk aile yapısının köküne kibrit suyu dökmek isteyen yayın kuruluşları arasında yer alan Gazetevatan hem yazılı basında hem de görsel basında kadın bedenini kullanarak sayfasına okuyucu çekmeye çalıştı. Vatan Gazetesi, Aydın Doğan’ın medyadan çekilmesi üzerine 2011 yılında Demirören Holding bünyesine katıldı. Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018'de son baskısını yaptı. O tarihten itibaren Vatan Gazetesi Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak yayın hayatını sürdürüyor. Gazete Vatan şuanda Demirören Holding bünyesinde bulunan bir kuruluştur.

Gazetevatan yazarları kimdir?

Gazetevatan yazarlarının kim olduğu merak ediliyor. İşte, Gazetevatan yazarları:

Ali Ağaoğlu

Arzum Uzun

Ayşe Brav

Berna Laçin

Buket Aşçı Gürel

Burak Kılıç

Cem Ceminay

Demet Sarova

Dr. Yasemin Bradley

Dr. Cahit Evcil

Eda Solmaz

Ercan Çitlioğlu

Ercan İnan

Ferman Akgül

Fuat Bol

Gülşen Yüksel

Güney Öztürk

Güngör Mengi

Koray Caner

Kürşad Zorlu

Mehmet Soysal

Mehmet Ali Kantarcı

Mert Nayır

Murat Çelik

Müge İplikçi

Okay Gönensin

Oya Doğan

Pınar Karahan

Prof. Dr. Öznur Özdoğan

Prof.Dr. Halim Hattat

Reha Muhtar

Sadık Gültekin

Samiye Soysal

Tülay Karaağaç

Türkan Hiçyılmaz

Uğur Koçbaş