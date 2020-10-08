Gazetevatan
Vatan Gazetesi kapandı mı? | 2000'li yıllardan itibaren teknolojinin gelişmesi, internet erişimin cep telefonlarına kadar ulaşmasıyla günlük gazeteler yerine internet gazeteleri tercih edilmeye başlandı. Elbette kaliteli yayın yapan, özel haberleriyle dikkat çeken Yeni Akit gibi medya kuruluşları yollarına devam ediyor. Yazılı basında gazeteler bir bir kapanırken pek çok kişi Vatan Gazetesi’nin kapanıp kapanmadığını, Gazetevatan’ın kime ait olduğunu araştırıyor. Peki, Gazetevatan’ın sahibi kim?
Gazetevatan kimin? | Son yıllarda pek çok gazete kapısına kilit vurdu. Kapanan gazetelerin internet siteleri ise haber yayını yapmaya devam ediyor. Pek çok kişi Vatan Gazetesi’nin kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Peki, Gazetevatan’ın sahibi kim?
Gazetevatan kimin?
Küresel şer güçlerin Türkiye’deki temsilcisi olan Aydın Doğan’ın sahibi olduğu Vatan Gazetesi 2002 yılında yayın hayatına başladı. Magazin ağırlıklı yayın yapan, Türk aile yapısının köküne kibrit suyu dökmek isteyen yayın kuruluşları arasında yer alan Gazetevatan hem yazılı basında hem de görsel basında kadın bedenini kullanarak sayfasına okuyucu çekmeye çalıştı. Vatan Gazetesi, Aydın Doğan’ın medyadan çekilmesi üzerine 2011 yılında Demirören Holding bünyesine katıldı. Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018'de son baskısını yaptı. O tarihten itibaren Vatan Gazetesi Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu eki olarak yayın hayatını sürdürüyor. Gazete Vatan şuanda Demirören Holding bünyesinde bulunan bir kuruluştur.
Gazetevatan yazarları kimdir?
Gazetevatan yazarlarının kim olduğu merak ediliyor. İşte, Gazetevatan yazarları:
Ali Ağaoğlu
Arzum Uzun
Ayşe Brav
Berna Laçin
Buket Aşçı Gürel
Burak Kılıç
Cem Ceminay
Demet Sarova
Dr. Yasemin Bradley
Dr. Cahit Evcil
Eda Solmaz
Ercan Çitlioğlu
Ercan İnan
Ferman Akgül
Fuat Bol
Gülşen Yüksel
Güney Öztürk
Güngör Mengi
Koray Caner
Kürşad Zorlu
Mehmet Soysal
Mehmet Ali Kantarcı
Mert Nayır
Murat Çelik
Müge İplikçi
Okay Gönensin
Oya Doğan
Pınar Karahan
Prof. Dr. Öznur Özdoğan
Prof.Dr. Halim Hattat
Reha Muhtar
Sadık Gültekin
Samiye Soysal
Tülay Karaağaç
Türkan Hiçyılmaz
Uğur Koçbaş