Yeni Akit hazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu ABD'de yapılan BM Genel Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği ortak basın toplantısını ele aldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatan haini Can Dündar'ın değilde Türkiye'de bile hiç kimsenin takip etmediği Enver Altaylı'nın durumunun sorulduğunu belirten Karahansaoğlu, 25 yıldır Türkiye'de tartışılan Sivas davası hakkında neden bir soru sorulmadığına değindi.



İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı;



Gazeteci Merkel’e soruyor: “Sivas mazlumları gündeme geldi mi?”



Öyle ya..

Almanya’da, gazeteci kılığı ile basın toplantısına iştirak eden.

Büyük ihtimalle istihbarat elemanı olan birisi...

Hani Can Dündar ile ilgili soru sorsa..

“Can Dündar Almanya’ya sığınmış durumda. Her gün bir etkinliğe katılıp, Türkiye düşmanlığı yapıyor. O sebeble gündemdeki bir kişiyi soruyorlar”diyeceğim de..

Eğer..

Can Dündar değil, Enver Altaylı isimli, Türkiye’de bile hemen hiç kimsenin takip etmediği, bilmediği bir kişinin durumu soruluyorsa..

FETÖ’ye yardım yataklıktan soruşturulan, MİT eski çalışanı Enver Altaylı’nın durumu, Tayyip Erdoğan ve Merkel’in basın toplantısında gündeme gelebiliyorsa..

“Sayın cumhurbaşkanına sormak istiyorum. Enver Altaylı Türkiye’de de tanınan bir insan. 14 aydır iddianame olmadan tutuklu kendisi. Siz de dindar bir insansınız. Merhamet duygusundan hareket ederek, böyle bir insanın tahliye olması makul olmaz mıdır?” şeklinde, tam FETÖ’cülerin yapabileceği din istismarı ile şekillendirilmiş bir soru gündeme getirilebiliyorsa..

Ben de diyorum ki..

25 yıldır Türkiye’de tartışılan..

Siyasi karar verildiği iddia edilen..

“33 ölene karşı, 33 idam cezası” verilerek kin ve intikam amaçlı karar alındığı ortaya konulan...

Sivas davası hakkında bir soru, niye sorulmaz ki acaba?

Sorsalar, “Sivas davasından onlarca mağdur insanın, haksız yere cezaevinde tutulduğu iddia ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bu kişiler hakkında sizin bir çalışmanız var mı?” diye soru yöneltseler..

Çok daha mantıklı, çok daha haklı bir soru sorulmuş olmaz mı?

“Olur muuu? Sivas mazlumlarının durumunu Almanyalı gazeteci niye sorsun ki? Zaten o insanları cezaevine koyduranlar, Türkiye’nin derin devletçileri ile Almanya’nın adamları” diyeceksiniz.

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