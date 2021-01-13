Gazeteci Can Ataklı başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle hakim karşısına çıktı

Gazeteci Can Ataklı hakkında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Can Ataklı ile avukatı katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına da 3 avukat duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespitinde gazeteci olarak aylık gelirinin 10 bin lira olduğunu beyan eden Ataklı, savunmasında, uzun yıllardır Türkiye'de gazetecilik ve 20 yıldır da televizyon programcılığı yaptığını söyledi.

Daha önce de laiklik ve benzeri konulardaki görüşlerini defalarca açıkladığını kaydeden Ataklı, "Bu zamana kadar hakkımda herhangi bir dava açılmadı. Olayın olduğu gün Tele 1 televizyonunda programı sunarken arkamdaki yayında görülmeyen ekranda EBA TV yayınının başladığını gördüm. Yayında başörtülü bir öğretmen vardı. Bu konudaki düşüncemi 4-5 cümle ile aktardım. Hakaret kastım yoktur. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya olduğum için üzüntülüyüm. Benim ifade tarzım bazı kesimi rahatsız edebiliyor." diye konuştu.

Ataklı, konuşmalarının yazı olarak okunduğunda rahatsız edici gelebildiğini ifade ederek, "Televizyon ortamındaki konuşma tarzım, jest ve mimiklerim dikkate alındığında rahatsız edici gelmemektedir. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Suçlamayı kabul etmiyor, beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşmada şikayetçi KADEM avukatlarından Müjgan Siyah Çevik de söz alarak, dava konusu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yaptıklarını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının aynı olaya dair yürüttüğü soruşturmanın davaya dönüşmesi neticesinde, bu suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını söyledi.

Bu nedenle takipsizlik kararına itiraz ettiklerini, bu mahkemeye ise katılma talebinde bulunduklarını ifade eden avukat Çevik, "Sanık tecrübeli bir gazetecidir. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratma görevi en çok medya mensuplarınındır. Nefret suçları topluma zarar vermektedir. Toplum önünde olan insanların buna dikkat etmesi gerekir. Nefret suçları özgür iradeyi sarsmaktadır. 'Benim tarzım böyle, bu şekilde konuşuyorum' denerek geçiştirilemez. Katılma talebimizin kabul edilmesini istiyoruz." dedi.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle KADEM'in katılma talebini reddetti. Dosyanın, mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Bu arada duruşma öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek adına açıklama yapan avukat Müjgan Siyah Çevik, Can Ataklı hakkında 23 Mart 2020'de bir televizyon kanalında, EBA TV'de eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Halkın bir kesimini, sosyal, sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak" suçundan dava açıldığını hatırlattı. Ataklı'nın davanın ilk duruşmasına katılmadığını, duruşmanın bugüne ertelendiğini belirten Çevik, "KADEM olarak biz de Ataklı hakkında şikayetçi olmuştuk. Davaya katılma talebinde bulunduk." dedi.

Ataklı'nın söz konusu televizyon programında başörtülü bir öğretmene yönelik söylediği sözleriyle toplumun bir kesimine karşı duyduğu, kin, nefret ve ön yargıyı provokatif bir dille ortaya döktüğünü savunan Çevik, "Temel hak ve özgürlükleri tanımayan bir zihniyeti yeniden gündeme taşıma çabasına soyunan Ataklı, inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini nefret söylemleriyle ötekileştirme çabası içine girerek aşağılamıştır." diye konuştu.

Can Ataklı'nın televizyon programında sarf ettiği sözlere işaret eden Çevik, kişi hak ve özgürlüklerini ile dini inançları hiçe sayarak milyonların gözü önünde suç işleyen Ataklı'nın vicdan sahibi herkesi teskin edecek bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Çevik, KADEM olarak olayın gerçekleştiği ilk günden itibaren konunun yakından takipçisi olduklarını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Can Ataklı hakkında, 23 Mart 2020'de özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.