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Gazeteci Aslan Değirmenci AK Parti'den aday adayı oldu

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı gazeteci Aslan Değirmenci, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:22
Gazeteci Aslan Değirmenci AK Parti'den aday adayı oldu

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmen Evi’nde basınla bir araya Aslan Değirmenci, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali; barışa, kardeşliğe ve kalkınmaya katkı sağlamak için aday adayı olduğunu açıkladı.

 Değirmenci,Hepimiz bu dünyada aynı geminin yolcularıyız. Hepimiz doğuştan gelen eşit haklara sahibiz. İnsanlar, renk, cinsiyet, dil, coğrafya, vb. yönlerden bir ayrıma ve ayrımcılığa tabi tutulamazlar. Tutmaya çalışanlara karşı da dün direndiğim gibi bundan sonra da ilkelerimden asla taviz vermeden direneceğime söz veriyorum. Her türlü şiddet ve vesayet arayışına karşı dün olduğu gibi bugünde karşı çıkacağım, her türlü dayatmanın önünde duracağım. Bir Diyarbakırlı, Çermikli kardeşiniz olarak yazdığım kitaplarla, yaptığım haberlerle, yayımlanan köşe yazısı ve analizlerimle hem sizlerin hem de Türkiye’nin vicdanlı bir kalemi olmaya çalıştım. Diyarbakır ile ilgili her konuyu yakından takip ettim, sorunlarına çözüm üretmeye çalıştım, yazılarımla haberlerimle, hazırladığım raporlarla; Diyarbakır'ımızın yanında yer aldım.” dedi.

 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Hedefim, Ankara’nın imkanlarını Diyarbakır’a taşımak, Diyarbakır’ı kalkındırmak, Diyarbakır’da kalıcı huzur ve barışın tesisini sağlamaktır.” diyen Aslan Değirmenci, sözlerine şöyle devam etti.  “Diyarbakır’dan başka bir şey düşünmeden, Diyarbakır’a hizmetten başka amaç taşımadan bu önemli işe soyundum. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karınca misali barışa, kardeşliğe ve kalkınmaya katkı sağlamak için aday adayı oldum."

 

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:22
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Ak Parti Genel Merkezi
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Aslan Değirmenci
  8. Ak Parti

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