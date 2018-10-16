THY- Euroleague
0553 313 94 23

Gaz şikayetiniz varsa...

Gastroentereloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Pata, "Gazın artması öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açar. Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara yol açabilir" dedi.

16 Ekim 2018 Salı 22:04
Gaz şikayetiniz varsa...

FAZLA ŞİŞKİNLİK KALP ÇARPINTISI YAPABİLİR

Gün içerisinde sistemde yaklaşık 3-4 litre gaz oluşuyorsa, bunun yaklaşık yarısı yuttuğumuz havadır. Kalan kısmın yaklaşık yarısı sindirim sırasında ortaya çıkan gaz, diğer yarısı ise bağırsak bakterilerinin ürettiği gazdır. Gazın artması öncelikle mide ve bağırsaklarda şişkinliğe yol açar. Şişkinlik ise karın ağrısına, kapladığı hacimle nefes darlığına çok daha ilerlerse kalp de çarpıntılara yol açabilir. Vücudumuz tüm aksaklıklarda kendisini korumak üzere programlanmıştır. Fazla gazı atmak için sık yellenme, sık geğirme kaçınılmazdır, ötesinde vücut için yararlıdır, sorunun büyümesini engeller.

BASİT ÖNLEMLERLE GAZ ŞİKAYETİNİ AZALTIN

Şişkinlik oluşmaması için öcelikle yuttuğumuz havayı azaltmalıyız.Yemekleri yavaş yemek çok önemli, hızlı yediğimizde çok hava yutulması kaçınılmazdır. Önemli bir nokta da yemek yerken konuşmamaktır,konuştukça hava yutulur. Besinlerin çiğnenmesi sindirimin ilk basamağı olup çok önemlidir, ama her çiğneme ile hava yutulduğu unutulmamalı, aşırıya kaçılmamalı, yeterince çiğnedikten sonra gıda yutulmalıdır.

STRESTEN UZAK DURUN

Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta stres. Biliyoruz ki yoğun stres midede gastrit veya ülser, spazm, bağırsaklarda da aşırı kasılmalara neden olabilir. Yine kronik geğirmenin altından da yoğun stres çıkabilir. Bütün bunlara rağmen iyileşme sağlanamayan hastalarda bazen psikolojik olarak rahatlatıcı bir tedavi ya da psikiyatri muayenesi planlanır.

NEDEN GAZ OLUR?

-Gün içerisinde yutulan hava

-Yiyecek ve içeçekler

-Mide fıtığı

-Mide hastalıkları (Ülser, gastrit, fonksiyonel dispepsi..)

-Safra Kesesi Hastalıkları (Taş…)

-Bağırsak hastalıkları (İrritabl Bağırsak, Çölyak Hastalığı, Bakteri Flora bozulması..)

-Yanlış alışkanlıklar (Gaz çıkarılamaması, gegirilememe gibi..)

GAZDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

-Yutulan hava azaltılmalı

-Gazlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı

-Altta yatan hastalık tedavi edilmeli

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 22:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Banvit Fransa şampiyonunu dağıttı! 96-67
    1. Banvit Fransa şampiyonunu dağıttı! 96-67
    2. Trabzonspor'a kötü haber
    3. Kanada: Suudi Arabistan'dan şeffaf..
    4. Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Toplumun..
    5. Amerika Başkanı Donald Trump, Veliaht..
    6. Bacak damar tıkanıklığı nedir?
    7. Şarbon hastalığı bulaşıcı mı?
    8. Adım adım kalp sağlığınızı koruyun!
    9. Tırnak sararmasının nedenleri nelerdir?
    10. Küçük dil neden şişer?
    11. Gaz şikayetiniz varsa...
    12. Damak kaşınmasına ne iyi gelir?
    13. CHP Aydın Milletvekili Bülent..
    14. Evi kundaklandı! Ev sahibi öyle..
    15. Meclis'te resmen kabul edildi! Türk..
    16. CHP milletvekili Çakıözer'den casus..
    17. Elmas, sonradan girdi 'kızardı'
    18. Katil İsrail askerleri Gazze sınırında..
    19. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    20. Suudi Konsolos'un konutunda esrarengiz..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?