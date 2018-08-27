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Gayrimenkulde tarihi kampanya yarın belli olacak

Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yarın tarihi bir kampanyaya daha imza atacak.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:00
Gayrimenkulde tarihi kampanya yarın belli olacak

Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detayların, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yarın İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya dahil olması öngörülüyor.

Sektörün önde gelen kuruluş ve şirketlerinin hayata geçireceği yeni kampanya ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımlarının da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:00
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