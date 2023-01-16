Gayr-i meşru ilişki bir can daha aldı! Katil, şarkıcı Seçil Çiftçi çıktı...

Yeniakit.com.tr

Seküler yaşam tarzı can almaya devam ediyor. İslam olmasın da ne olursa olsuncu laikçi zihniyetin evliliği her fırsatta aşağılaması ve flörtü büyük bir marifet gibi sunarak toplumu zehirlemesi neticesinde masum bir insan daha öldü.

İstanbul Sancaktepe'deki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Mantar toplamaya çıkan ailenin yetkililere haber vermesi üzerine, ceset adli tıpa kaldırılarak incelendi.

Cesetten alınan parmak izi incelemesinde, cesedin, Tokat'ta ikamet eden ve ailesinin bir süre öncesinde kayıp ihbarında bulunduğu Semih Sevgi'ye ait olduğu belirlendi.

Semih Sevgi’nin İstanbul’da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. İncelemede şarkıcı Seçil Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği yönünde bulgular elde edildi. Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde de bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.

Semih Sevgi’nin şarkıcı Seçil Çiftçi ile gayr-i meşru ilişki yaşadığı öğrenilirken, ekipler Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Korkunç cinayeti itiraf etti: Demirle defalarca vurup öldürdüm!

Şarkıcı Seçil Çiftçi son ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çiftçi, Semih Sevgi ile bir süredir ayrı olduklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada onu öldürdüğünü, sonra da cesedi babası ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını açıkladı.

Çiftçi ifadesinde, "Görüşmek üzere yanına gittim. Tartıştık ve tartışmanın büyümesinden sonra sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dedi.

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duyarlı Müslümanlardan tepki!

Yaşanan olayı yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Duyarlı Müslümanlar Derneği, "Şarkıcı Seçil'in cinayeti sadece binlerce vakadan medyaya düşen bir tanesi." diyerek, şu tepkiyi gösterdi:

Her gün seküler yaşamın sebep olduğu bir cinayet daha duyuyoruz ve bu bizi çok üzüyor. Flörtü büyük bir marifet gibi sunan seküler laikçilerin toplumu zehirlemesi neticesinde masum bir insan daha öldü. Ülkenin gençlerinin bu şekilde cinayete kurban gitmesi kabul edilemez.