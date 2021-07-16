'Gayemiz istihdamı arttırmak ekonomiyi geliştirmek'

Konukoğlu, amaçlarının ihracatı ve istihdamı daha da arttırmak olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin dört bir yanında önemli yatırımlara imza atan SANKO Holding’in Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, grup olarak ekonomisine güç katmak için çalıştıklarını belirtti. Konukoğlu, “Gayemiz Türkiye’nin ekonomisini geliştirmek, istihdamını arttırmak ve ihracata katı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Yola devam ediyoruz

Her sene büyümekten ve eleman adetlerini yukarı taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Konukoğlu, “Dünyada Türkiyem, Türkiye’de Gaziantepim anlayışıyla yatırımlarımızı başarıyla hayata geçirip yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Konukoğlu, genç girişimcileri de SANKO Holding’i örnek almaya çağırdı. Konukoğlu, girişimcilere “Bin sefer konuşup bir sefer işi koparırsınız. Ama emek vermezseniz, mücadele etmezseniz, çabuk sıkılırsanız yapacağınız işi yapamaz ve başarı elde edemezsiniz” diye seslendi.

Pes etmemek gerek

Kadın girişimcilerin mücadele konusunda erkeklerden daha azimli olduğuna da dikkat çeken Konukoğlu, şunları söyledi: “Kadın girişimcilerimiz kadınların içgüdüsünden olsa gerek mücadele konusunda erkeklere göre daha azimliler. Biz erkekler, biraz çabuk bıkıyoruz gibi geliyor. Bazı genç arkadaşlarımızda üniversitenin son dönemlerinde bir ümitsizlik oluyor. Oysaki ‘Mezun olduğumda ne yapacağım’ demeyi bırakıp başarılı olacaklarına inanarak yılmadan mücadele etmeliler. Belki birkaç kez denemek durumunda kalabilirler ama önünde sonunda başaracaklarından şüphe duymasınlar. Gençlerimiz asla pes etmesinler, çok çalışıp mücadele etsinler. Üniversitelerimiz nitelikli eğitim veriyor. Gençler teknolojiye yetişkinliklere göre daha hakim. Bilgiye erişimin kolay olduğu bir dönemde gençlerimiz bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Teknolojiyi verimli ve doğru kullanan gençlerimiz başarılı birer girişimci olabilirler.”