GAÜN’de tarihi kongre öncesi basın toplantısı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ayşe Balat, Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, Wayne State Universitesi Tıp Fakültesi Dekan Yard, Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo, Nebraska Tıp Merkezi, Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Bruce Grogan’ın katıldığı toplantıda, kongre öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunuldu.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Amerika Birleşik Devletleri-Küresel Sağlık Araştırması, Yönetimi ve Çözümler Birimi, Gaziantep Üniversitesi, Beyrut- Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Nebraska Üniversitesi önderliğinde dünyada COVİD-19 ile ilgili en büyük kongrelerden birisinin 28 Mayıs- 3 Haziran tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacağını söyledi. Kongrede dünyanın birçok ülkesinden gelecek değerli bilim insanları ile birlikte COVID-19 pandemisinin hemen her yönüyle tartışılacağını belirten Prof. Dr. Balat, “Dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerimiz, köklü tarihi geçmişi, ekonomisi, gastronomisi ile dünyaya adından söz ettiren Gaziantep şehrimizin yaşanılarak öğrenilmesi ve tanıtımı konusunda önemli birer elçi olacaklar. Gaziantep Üniversitesi köklü geçmişi ve mevcut sağlık alt yapısı ile MENA bölgesi için sağlıkta mükemmeliyet merkezi olma yolunda ilk adımı atacaktır” şeklinde konuştu.

Bu kongre küresel sağlık köprülerinin kurulmasını sağlayacak

Kongre Başkanı Dr. Adnan Hammad, kongrenin aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelecek kuruluşlar ve üniversitelerdeki Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA bölgesi) bilim insanları arasında küresel bağlamda sağlık köprülerinin kurulmasını sağlayacağını belirtti. Dr. Hammad konuşmasının devamında şunları söyledi:” COVID-19 pandemisi, özellikle hazırlıksız sağlık sistemlerini çok sarstı. Pandemi, birçok MENA ülkesinde ekonomik ve sağlık sistemlerinin çökmesine neden olurken, diğerleri pandemiyi kabul edilebilir bir şekilde yönetti. Bu konferansın amacı, etkilenen tüm ülkelerden gelen girdileri bir araya getirmek ve alınan dersleri sağlamaktır. MENA Bölgesi, batıda Fas'tan doğuda Arap Körfezi'ne kadar uzanır. Çok çeşitli sosyoekonomik durum ve sağlık sorunları ile karakterize edilen 22 ülkede 436 milyon insan yaşıyor. Bölge, COVID 19'un dünya üzerindeki birçok siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri yanında sağlık, eğitim, tarım, sağlık güvenlik sistemleri ve ekonomileri de dahil olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır.”

Dr. Hammad, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), zulüm, çatışma ve insan hakları ihlalleri nedeniyle göçe zorlanan kişi sayısının 2020 yılının ortalarında 80 milyonu aştığını tahmin edildiğini belirterek, “Yerinden edilenlerin yaklaşık 35 milyonu MENA bölgesinde yaşıyor ve bu nüfusun yüzde 31'i çocuklardan oluşuyor. Bu çoklu krizler, bu ülkelerdeki sağlık ve sosyal bakım sistemlerinin kırılganlığını ve zayıf yönetimini ortaya çıkarmakta ve baltalamaktadır” diye konuştu.

Birçok sağlık sorunu ele alınacak

Kongrede, MENA bölgesinin karşı karşıya olduğu birçok sağlık sorununun ele alınacağını kaydeden Wayne State Universitesi Tıp Fakültesi Dekan Yard, Bilimsel Komite Başkanı Dr. Basim Dubaybo, deneyimlerin paylaşılacağını ve farkındalığın artırılması ile çözüm politikaları üzerinde düşünüleceğini ifade etti. Dr. Dubaybo, “Karmaşık ortamlar, istikrarsızlık, belirsizlik ve zorunlu göç ile yerinden edilen kitlelerin yoğun olduğu bölgelerde sağlık önceliklerini belirlemek, araştırma yürütmeyi sürdürmek, geliştirmek için MENA bölgesindeki ve Türkiye'deki ABD ve Avrupa yüksek öğretim kurumları arasında nasıl bir köprü kurulacağı görüşülecektir” diye konuştu.

Ortaklıkları teşvik etmenin yolları aranacak

Pandemiler ve acil durum ortamlarında uygun küresel sağlık uygulamalarını geliştirmek ve sağlamak için bir platform oluşturulmasının tartışılacağını aktaran Nebraska Tıp Merkezi, Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Bruce Grogan, “MENA Bölgesinde, özellikle çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerde, araştırmacılar ve akademisyenler hükümet ve sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasındaki bağlantıları belirleyip, ortaklıkları teşvik etmenin yolları aranacaktır” dedi.