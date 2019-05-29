GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanların tarafından hazırlanan ‘Sanat Sınırda’ Resim Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin güzel bir etkinliğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi: “Her hafta burada çok ciddi, güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu tür sanatsal faaliyetler bizi mutlu ediyor. Hem üniversite üst yönetimi olarak hem de Gaziantepli olarak şehrimizde sanatsal faaliyetlerin düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sanat Sınırda resim sergisinin adı da manidar. Çünkü sanatçı da sınırdadır, duygularını hep sınırda yaşar. Hayatı sınırda yaşayanlar genelde bu tür önemli çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla hem ismiyle, hem icra edeniyle kapsayıcı ve kuşatıcı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bir sınır ili olan Gaziantep’te düzenlediğimiz bu ve benzeri etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Serginin hem adı hem kapsamı itibariyle çok anlamlı bir sergi olduğunu söyleyen GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda, “Bu tür etkinliklerde hep birlikte olacağız. Sanatı, güzellikleri paylaşmak son derece önemli. Öğrencilerimize de sanat ortamlarına ne kadar erken dahil olurlarsa aynı oranda fırçalarının hiç kurumayacağını ve bu heyecanla motivasyonlarının hayatları boyunca canlı kalacağını hatırlatmak istiyorum. Böylelikle ne resimden ne de sanattan soğurlar. Dolayısıyla bu heyecanı edinmek ve canlı tutmak çok önemlidir. Bu tür etkinlikler, üniversiteler arasındaki kaynaşmayı teşvik edici niteliktedir. Emeği geçen öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasında Sanat Sınırda Sergisinin ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Elif Şenel şöyle devam etti: “Geçen yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz serginin ikinci ayağını bu yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanları ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sanat Sınırda Sergisi, sanatı, sanatın merkezi kabul edebileceğimiz şehirlerden sınırda bulunan bir kente çekmekle ilgilidir. Bu çok yerinde ve anlamlı sanatsal buluşmanın fikrini ortaya koyan Bölümümüz Arş. Gör. İbrahim Yıldız’ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Üniversitemizle ve şehrimizle özdeşleşen Sanat Sınırda’yı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Sanat Sınırda Sergisi 6 Haziran 2019’a kadar Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.