0553 313 94 23

GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanların tarafından hazırlanan ‘Sanat Sınırda’ Resim Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:06
GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanların tarafından hazırlanan ‘Sanat Sınırda’ Resim Sergisi GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.


Serginin açılışında konuşan GAÜN Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin güzel bir etkinliğinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek şunları söyledi: “Her hafta burada çok ciddi, güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu tür sanatsal faaliyetler bizi mutlu ediyor. Hem üniversite üst yönetimi olarak hem de Gaziantepli olarak şehrimizde sanatsal faaliyetlerin düzenlenmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sanat Sınırda resim sergisinin adı da manidar. Çünkü sanatçı da sınırdadır, duygularını hep sınırda yaşar. Hayatı sınırda yaşayanlar genelde bu tür önemli çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla hem ismiyle, hem icra edeniyle kapsayıcı ve kuşatıcı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bir sınır ili olan Gaziantep’te düzenlediğimiz bu ve benzeri etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”


Serginin hem adı hem kapsamı itibariyle çok anlamlı bir sergi olduğunu söyleyen GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Arda, “Bu tür etkinliklerde hep birlikte olacağız. Sanatı, güzellikleri paylaşmak son derece önemli. Öğrencilerimize de sanat ortamlarına ne kadar erken dahil olurlarsa aynı oranda fırçalarının hiç kurumayacağını ve bu heyecanla motivasyonlarının hayatları boyunca canlı kalacağını hatırlatmak istiyorum. Böylelikle ne resimden ne de sanattan soğurlar. Dolayısıyla bu heyecanı edinmek ve canlı tutmak çok önemlidir. Bu tür etkinlikler, üniversiteler arasındaki kaynaşmayı teşvik edici niteliktedir. Emeği geçen öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Konuşmasında Sanat Sınırda Sergisinin ikincisini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Elif Şenel şöyle devam etti: “Geçen yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz serginin ikinci ayağını bu yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanları ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Sanat Sınırda Sergisi, sanatı, sanatın merkezi kabul edebileceğimiz şehirlerden sınırda bulunan bir kente çekmekle ilgilidir. Bu çok yerinde ve anlamlı sanatsal buluşmanın fikrini ortaya koyan Bölümümüz Arş. Gör. İbrahim Yıldız’ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda Üniversitemizle ve şehrimizle özdeşleşen Sanat Sınırda’yı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”


Sanat Sınırda Sergisi 6 Haziran 2019’a kadar Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezinde gezilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:06
  1. sanat
  2. sergi
  3. resim sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Honda Motosiklet Türkiye’ye ödül
    1. Honda Motosiklet Türkiye’ye ödül
    2. Arpaçay’da okulların bilim fuarları..
    3. Namaz sonrası okuduklarımız... Amener..
    4. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali..
    5. İş kadınlarından Mızraklı’ya ziyaret
    6. TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi..
    7. Kiğılı, Oktay Kaynarca özel..
    8. Akay, "Çocuklarımızın geleceği için..
    9. FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine..
    10. Kızıltepe’de kırmızı mercimek ve..
    11. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah..
    12. GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi
    13. Başkan Çoğaç’tan ‘Dolapta değil askıda..
    14. Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı
    15. Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık..
    16. Ramazanın 24. günü için iftar menüsü..
    17. Akçaabat’ta iftar coşkusu
    18. Yeni askerlik sistemi teklifinin..
    19. Ayşegül Çoruhlu’dan yeni kitap:..
    20. Bir ayet... Bir hadis...
    21. "14. Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"
    22. Mide ve bağırsaklarından çıkanlar şoke..
    23. Gültak: "Akdeniz Mersin’in kalbi, 5..
    24. ‘Budist Bin Ladin’ hakkında flaş..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çağ kapatıp..
    26. "Türkiye-Irak sınırı yeniden çizilmeli"
    27. Yeni Çorumspor'un genç kalecisine..
    28. Öğrencilerden yıl sonu sergisi
    29. Muş Belediyesinden ‘ÇTV ve emlak..
    30. Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor