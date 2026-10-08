GAÜN öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencileri, Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş düzenledi.
“Filistin 7 Ekim Yürüyüşü” kapsamında İlahiyat Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, merkezi yemekhaneye kadar yürüdü.
Programda konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Filistin halkıyla dayanışmanın önemini vurgulayarak, Gazze’de yaşanan insani acıların sona ermesini temenni etti. Doğan, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.
Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen program, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Ali Osman Arıcıoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrenci Yusuf Taşçılar, “Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde” adlı şiiri okudu.
Dr. Hüseyin Durmaz’ın da katılımcılara hitap ettiği program, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aksoy’un duasıyla sona erdi.
Programa GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Çetin ve öğretim üyeleri de katıldı.