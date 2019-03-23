GAÜ’den çifte şampiyonluk KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası’nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ’nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.

KKTC Üniversite sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Masatenisi Şampiyonası’nda; kadınlarda 4 ve erkeklerde 6 takım mücadele ederken, GAÜ’nün erkek ve kadın takımı çifte şampiyonluk kazandı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde şampiyon olan sporculara madalyalarını, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar ve KKTC Masatenisi Federasyonu Başkanı takdim etti.

Maç sonuçlarına göre oluşan dereceler şöyle:



Kadınlar

1- GAÜ

2- DAÜ

3- YDÜ

4- AÖA



Maç sonuçları

1- GAÜ: 3 - YDÜ: 2

2- GAÜ: - DAÜ: 0

3- GAÜ: 3 - AÖA: 1



Erkekler

1- GAÜ

2- DAÜ

3- UFÜ



Maç sonuçları

1- GAÜ: 3 - UFÜ: 0

2- GAÜ: 3 - LAÜ: 0

3- GAÜ: 3 - DAÜ: 0

4- GAÜ: 3 - YDÜ: 0

5- GAÜ: 3 - KAÜ: 0

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