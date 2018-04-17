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Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Milan teknik direktörü Gennaro Ivan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu överken, milli futbolcuyu Andre Pirlo'ya benzetti

17 Nisan 2018 Salı 21:37
Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Serie A'da yarın Torino'ya konuk olacak Milan'da teknik direktör Gattuso, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve milli futbolcuya dikkat çeken bir de tavsiyede bulundu.

24 yaşındaki Çalhanoğlu'nun Pirlo gibi olabileceğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Şutlarını görüyorsunuz Hakan her şeyi yapabilecek bir yeteneğe sahip. Pirlo gibi olabilir ama şutlarını bir kapıyı kıracak kadar sert atmalı" dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:37
  1. Hakan Çalhanoğlu
  2. Gennaro Ivan Gattuso
  3. andrea pirlo

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